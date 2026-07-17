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Jaarmarkt Chaam keert terug op 9 augustus

Vandaag om 10:24

De Jaarmarkt in Chaam heeft een evenementenvergunning gekregen en vindt plaats op 9 augustus. De markt is open van tien uur 's ochtends tot vijf uur 's middags op de Dorpsstraat.

Gevonden voor jou

De vergunning voor de Jaarmarkt in Chaam is op 15 juli 2026 verleend. Bezoekers kunnen op zaterdag 9 augustus genieten van kraampjes en activiteiten in de Dorpsstraat. Het evenement strekt zich uit van de kruising Ulicotenseweg tot de kruising Kapelstraat en de Brouwerij.

De Jaarmarkt is een jaarlijks terugkerend evenement en trekt veel publiek uit de regio. Het biedt een breed scala aan producten en lokale specialiteiten. De organisatie verwacht ook dit jaar een gezellige drukte.

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