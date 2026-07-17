Geluidseisen voor tennis- en padelbanen in Zeeland aangepast

De gemeente Maashorst heeft nieuwe regels vastgesteld voor geluid bij tennis- en padelbanen aan de Boekelsedijk 1a in Zeeland. Het besluit is op 15 juli verzonden.

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De maatwerkvoorschriften hebben betrekking op de geluidsnormen die gelden voor de sportlocatie aan de Boekelsedijk 1a. Dit betekent dat er specifieke regels zijn opgesteld die afwijken van de standaardnormen, zodat ze beter aansluiten bij de situatie op deze locatie.

Het besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst. De regels zijn bedoeld om eventuele overlast voor de omgeving te beperken. Het zaaknummer van het besluit is Z/504680.