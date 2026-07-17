Cameratoezicht uitgebreid in Uden voor openbare orde

De gemeente Maashorst heeft besloten extra cameratoezicht in te stellen in Uden om de openbare orde te handhaven. De maatregel geldt voor meerdere gebieden, waaronder het centrum en locaties rondom opvanglocaties.

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In Uden worden tijdelijk camera’s geplaatst en verplaatst in het centrum en andere gebieden zoals de Bogerd, Flatwijk en de omgeving van opvanglocaties bij het Van der Valk Hotel en aan de Boekelsedijk. Dit besluit is genomen vanwege verhoogde criminaliteit en overlast in deze gebieden, vooral tijdens uitgaansuren, evenementen en culturele festiviteiten.

Het cameratoezicht wordt ingezet als aanvulling op politietoezicht en andere maatregelen zoals verlichting en toezichthouders. In sommige gebieden worden de beelden live bekeken, bijvoorbeeld op vrijdag- en zaterdagnacht, en 24 uur per dag opgenomen. De opgenomen beelden worden maximaal vier weken bewaard en kunnen worden gebruikt voor opsporing na overleg met het Openbaar Ministerie.

De tijdelijke camera’s in het centrum zijn maximaal zes maanden actief, met mogelijke verlenging. Voor de opvanglocaties is de duur vastgesteld op drie tot tien jaar. Het besluit trad op 9 juli 2026 in werking en vervangt het eerdere besluit van maart 2024.