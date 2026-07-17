Tijdelijke bijwoning aangevraagd in Bergeijk

In Bergeijk is een vergunning aangevraagd voor tijdelijke bewoning met eigen voorzieningen op Loo 89.

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De gemeente Bergeijk heeft op 15 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om toestemming voor tijdelijke bewoning met zelfstandige voorzieningen op het adres Loo 89. Hierbij wordt afgeweken van de regels in het omgevingsplan.

De aanvraag wordt nu beoordeeld door de gemeente. Er is nog geen beslissing genomen over de vergunning. De reguliere behandeling van dit soort aanvragen duurt meestal acht weken. Als er een uitgebreide procedure nodig is, kan dit oplopen tot zes maanden.