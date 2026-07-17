Benoeming leden werkgeverscommissie Bergeijk

De gemeenteraad van Bergeijk heeft nieuwe leden benoemd voor de werkgeverscommissie. Dit gebeurde tijdens een openbare vergadering op 28 mei 2026. De commissie bestaat uit vier leden van verschillende politieke partijen.

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De werkgeverscommissie van de gemeenteraad van Bergeijk heeft vier nieuwe leden gekregen. De heer P.C.H.J. van Hoof (CDA) is benoemd als voorzitter. Daarnaast zijn mevrouw A. van den Putte (LPB), mevrouw M.F.M. van Hees (PRO Bergeijk) en de heer B. Aarts (VVD) lid geworden van de commissie.

De benoeming vond plaats op basis van een voorstel van het presidium, dat eerder op 19 mei 2026 werd gedaan. De werkgeverscommissie houdt zich bezig met personeelszaken binnen de gemeenteraad en heeft een belangrijke rol in de organisatie. De benoemingen zijn bevestigd tijdens de openbare raadsvergadering van 28 mei 2026.