Benoeming nieuwe commissievoorzitters in Bergeijk

De gemeenteraad van Bergeijk heeft nieuwe commissievoorzitters benoemd. P.C.H.J. van Hoof en A. van den Putte nemen de voorzittersrollen op zich. T.M.A. Jansen en T. Sonnenberg zijn benoemd als plaatsvervangers.

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Tijdens de openbare vergadering op 28 mei 2026 heeft de gemeenteraad van Bergeijk besloten wie de nieuwe voorzitters en plaatsvervangende voorzitters van commissies worden. Het voorstel kwam van het presidium en is door de raad aangenomen.

P.C.H.J. van Hoof en A. van den Putte zijn benoemd als commissievoorzitters. T.M.A. Jansen en T. Sonnenberg zullen optreden als plaatsvervangende voorzitters.

De benoemingen zijn vastgesteld door raadsgriffier P.T. Franx en voorzitter W.J.G. Delissen-van Tongerlo.