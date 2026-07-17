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Vergunningsaanvraag voor verbouwing woning in Riethoven
Vandaag om 10:25
De gemeente Bergeijk heeft een aanvraag ontvangen voor het verbouwen van een woning aan de Boekweitstraat 1 in Riethoven. Het gaat om een omgevingsvergunning die op 15 juli is ingediend.
De aanvraag betreft een verbouwing waarbij wordt afgeweken van regels in het omgevingsplan. De gemeente gaat de aanvraag beoordelen en neemt daarna een besluit. Tot die tijd is er nog geen toestemming gegeven.
Het besluit wordt later bekendgemaakt. Hierin staat of er bezwaar kan worden gemaakt of beroep kan worden aangetekend. De gewone procedure duurt meestal acht weken, terwijl de uitgebreide procedure doorgaans zes maanden in beslag neemt.
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