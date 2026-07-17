Nieuwe regels Participatiewet van kracht in Bergeijk

De gemeente Bergeijk heeft nieuwe beleidsregels vastgesteld voor de Participatiewet. Deze bieden meer ruimte voor het vrijlaten van giften, een snellere behandeling van bijstandsaanvragen van jongeren en bijstand met terugwerkende kracht.

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Met de nieuwe regels, die op 1 januari 2026 zijn ingegaan, krijgen jongeren in bepaalde gevallen al bijstand voordat de standaard zoektermijn van vier weken is verstreken. Dit geldt bijvoorbeeld bij zorgbehoefte, probleemschulden of als werken niet mogelijk is.

Daarnaast mag de gemeente giften, zoals hulp van charitatieve instellingen of werkgevers, onder specifieke voorwaarden buiten beschouwing laten bij het toekennen van bijstand. Ook wordt een snellere en eenvoudiger aanvraagprocedure mogelijk door gegevens opnieuw te gebruiken, mits deze recent zijn.

Bijstand kan voortaan tot drie maanden terugwerkend worden toegekend, bijvoorbeeld bij een late aanvraag door bijzondere omstandigheden. De regels zijn opgesteld om de uitvoering van de Participatiewet duidelijker en efficiënter te maken.