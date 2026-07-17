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Vergunningsaanvraag voor woningverbouwing in Riethoven

Vandaag om 10:25

In Riethoven is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend om een woning aan de Leeuweriklaan te verbouwen.

Gevonden voor jou

De gemeente Bergeijk heeft een aanvraag ontvangen voor het verbouwen van een woning aan de Leeuweriklaan in Riethoven. De aanvraag is op 15 juli 2026 ingediend en wordt momenteel beoordeeld. Het gaat om een technische bouwactiviteit waarvoor nog geen toestemming is verleend.

Na de beoordeling neemt de gemeente een besluit. Dit wordt vervolgens bekendgemaakt, waarbij ook wordt aangegeven of bezwaar mogelijk is. De gebruikelijke procedure neemt ongeveer acht weken in beslag, terwijl een uitgebreide procedure meestal zes maanden duurt.

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