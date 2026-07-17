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Nieuwe commissieleden benoemd in Bergeijk
Vandaag om 10:25
De gemeenteraad van Bergeijk heeft op 28 mei nieuwe commissieleden benoemd. Het gaat om elf personen van verschillende politieke partijen, waaronder PRO Bergeijk, LPB en CDA.
Tijdens de openbare vergadering van 28 mei heeft de gemeenteraad van Bergeijk elf nieuwe leden benoemd voor diverse commissies. De benoemingen zijn gebaseerd op het advies van de commissie Geloofsbrieven van 26 mei.
De nieuwe commissieleden zijn S. Sengers, J. Bessems, S. Slenders, F. Vermeulen en I. Lohman van PRO Bergeijk, C. van der Hout, N. Houbraken, F. Hermans en J. Kirkels van LPB, en K. Kwinten van het CDA.
De benoemingen werden officieel bekrachtigd door raadsgriffier P.T. Franx en voorzitter W.J.G. Delissen-van Tongerlo.
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