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Vergunning milieu Mortelsgraaf Oirschot ingetrokken
Vandaag om 10:27
De gemeente Oirschot heeft een omgevingsvergunning milieu ingetrokken voor een locatie aan Mortelsgraaf 1.
Op 15 juli 2026 heeft de gemeente Oirschot de omgevingsvergunning milieu voor Mortelsgraaf 1 ingetrokken. Het besluit betekent dat er geen toestemming meer is voor milieugerelateerde activiteiten op deze locatie.
De intrekking is ambtshalve gedaan, wat betekent dat de gemeente dit uit eigen beweging heeft besloten. Het kenmerk van deze zaak is 082372522. Het besluit ligt zes weken ter inzage bij de gemeente.
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