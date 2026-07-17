Gesloten bodemenergiesysteem aangelegd in Diessen

In Diessen is op de Wellenstraat 17 een gesloten bodemenergiesysteem aangelegd. Het college van Hilvarenbeek heeft de milieumelding hierover afgehandeld.

Gevonden voor jou

Het gesloten bodemenergiesysteem is gemeld bij de gemeente Hilvarenbeek en op 11 juni 2026 afgehandeld. Het systeem zorgt voor verwarming en koeling via de bodem zonder open verbindingen met het grondwater.

De melding heeft kenmerk 1066367 en ligt niet ter inzage. Er is geen mogelijkheid om bezwaar of beroep in te dienen.