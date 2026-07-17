Decibel Outdoor 2026 mag doorgaan in Hilvarenbeek

Decibel Outdoor 2026 heeft toestemming gekregen voor het festival op de Beekse Bergen. Het evenement vindt plaats van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus 2026.

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Het muziekevenement Decibel Outdoor 2026 heeft een vergunning gekregen van de gemeente Hilvarenbeek. Het festival wordt gehouden op het terrein van Libéma Vakantiepark, Beekse Bergen. Vrijdag 28 augustus start het evenement om drie uur ’s middags en loopt tot één uur ’s nachts. Zaterdag begint het om één uur ’s middags en eindigt eveneens om één uur ’s nachts. De laatste dag, zondag 30 augustus, duurt van één uur ’s middags tot elf uur ’s avonds.

Ook de camping van het festival is goedgekeurd. Deze gaat vrijdag 28 augustus om tien uur ’s morgens open en sluit op maandagochtend 31 augustus om twaalf uur. Verder heeft de gemeente toestemming verleend voor het schenken van zwakalcoholische dranken en het verruimen van de geluidsnormen tijdens het festival.