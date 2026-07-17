Hilvarenbeek: aanvraag voor legalisatie mantelzorgwoning

Bij de gemeente Hilvarenbeek is een aanvraag binnengekomen voor het legaliseren van een bouwwerk, een mantelzorgwoning en huisvesting aan de Groot Westerwijksestraat.

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Het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek heeft op 15 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het legaliseren van een bouwwerk, inclusief een mantelzorgwoning en huisvesting aan de Groot Westerwijksestraat 1.

De aanvraag betreft een afwijking van de regels in het omgevingsplan en de bouwactiviteit. Voordat er rechtsmiddelen kunnen worden gebruikt, moet de vergunning eerst worden verleend en toegestuurd aan de aanvrager.