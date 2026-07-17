Hilvarenbeek stelt regels op voor huisvesting arbeidsmigranten

De gemeente Hilvarenbeek heeft nieuwe beleidsregels vastgesteld voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Deze regels moeten zorgen voor duidelijkheid en sturing bij toekomstige aanvragen. Grootschalige huisvesting wordt verboden, en middelgrote locaties moeten aan strikte voorwaarden voldoen.

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Het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek wil met de nieuwe beleidsregels zorgen voor een uniforme aanpak van huisvesting voor arbeidsmigranten. Arbeidsmigranten, die vaak tijdelijk in Nederland verblijven, kunnen tot een kwetsbare groep behoren. Daarom is het belangrijk dat hun huisvesting voldoet aan duidelijke normen en regels.

Voor middelgrote locaties, waar tussen de zeven en 49 arbeidsmigranten worden gehuisvest, gelden specifieke eisen. Zo moeten deze minimaal 500 meter van elkaar liggen en mag de huisvesting niet plaatsvinden in recreatiewoningen. Ook moet er een beheerder zijn aangewezen die verantwoordelijk is voor het toezicht en het bijhouden van een nachtregister.

Grootschalige huisvesting, waarbij 50 of meer arbeidsmigranten op één locatie verblijven, is binnen de gemeente Hilvarenbeek niet toegestaan. De beleidsregels zijn op 7 juli vastgesteld en zijn inmiddels in werking getreden.