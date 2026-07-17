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Vergunning verleend voor Reuzentrouwstoet in Gilze
Vandaag om 10:40
De gemeente Gilze en Rijen heeft een vergunning verleend voor de Reuzentrouwstoet op zondag 16 augustus 2026. Het evenement vindt plaats van half elf ’s ochtends tot zes uur ’s avonds op verschillende locaties in Gilze.
De Reuzentrouwstoet zal plaatsvinden op de Nieuwstraat, Kerkstraat, Alphenseweg, Raadhuisstraat en het Bisschop de Vetplein. De vergunning is op 15 juli 2026 verleend.
Het evenement is gepland om bezoekers van tien uur ’s ochtends tot zes uur ’s avonds te vermaken. De gemeente heeft de vergunning afgegeven onder de regels van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en bijzondere wetten.
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