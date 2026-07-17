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Vergunning verleend voor Lift 'n Load Autolaadkranenmeeting in Gilze
Vandaag om 10:40
De Lift 'n Load Autolaadkranenmeeting heeft een vergunning gekregen voor 11 en 12 september 2026. Het evenement vindt plaats bij Versteijnen Trucks in Gilze.
De gemeente heeft de evenementenvergunning verleend voor de Lift 'n Load Autolaadkranenmeeting. Het evenement wordt gehouden op vrijdag 11 september 2026 van zeven uur ’s avonds tot één uur ’s nachts, en op zaterdag 12 september 2026 van tien uur ’s ochtends tot één uur ’s nachts. De locatie is Versteijnen Trucks B.V. aan de Broekakkerweg 16 in Gilze.
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