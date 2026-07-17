Bomenkap aangevraagd aan Dorpstraat in Gemonde

Er is een aanvraag ingediend om een kastanje en een linde te kappen aan de Dorpstraat 24 in Gemonde. Het gaat om bomen die staan in het voorerf van het perceel.

Gevonden voor jou

Op 15 juli 2026 is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het kappen van twee bomen op het adres Dorpstraat 24 in Gemonde. Het betreft een kastanje en een linde die in het voorerf staan.

De aanvraag heeft betrekking op de activiteit kappen. Op dit moment kunnen de stukken worden ingezien via het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente, maar bezwaar maken is nog niet mogelijk. Pas na het verlenen van de vergunning kan er een bezwaarschrift worden ingediend.