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Melding Social Run bierbattle in Dongen
Vandaag om 10:44
Op 24 juni is een melding ontvangen voor de Social Run bierbattle in Dongen.
Voor de locatie aan de Veepad in Dongen is een melding gedaan voor een activiteit die geen vergunningsplicht heeft. Het gaat om de Social Run bierbattle, die plaatsvindt op 22 augustus 2026.
De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001026. Omdat de activiteit vergunningsvrij is, kunnen belanghebbenden geen bezwaar maken. Voor vragen over de melding kun je contact opnemen met de gemeente Dongen.
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