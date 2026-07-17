Uitbreiding woning Wendelnesseweg-West in Sprang-Capelle aangevraagd

Er is een vergunning aangevraagd voor een woninguitbreiding aan de Wendelnesseweg-West in Sprang-Capelle. De aanvraag is ingediend op 15 juli.

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Op 15 juli is een aanvraag binnengekomen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een uitbreiding van een vrijstaande woning aan de Wendelnesseweg-West 21 in Sprang-Capelle. De aanvraag heeft zaaknummer WWK-2026-019060.

De stukken van de aanvraag kunnen worden ingezien na het maken van een afspraak met de afdeling Vergunningverlening en Belastingen Leefomgeving. Er is nog geen besluit genomen over de vergunning, waardoor bezwaar maken op dit moment niet mogelijk is.