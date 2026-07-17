Grond en baggerspecie toegepast bij Korenbocht in Oosterhout

Op de locatie Korenbocht in Oosterhout is een melding gedaan voor het toepassen van grond of baggerspecie. Deze melding is afgehandeld op 15 juli 2026.

Gevonden voor jou

Het toepassen van grond of baggerspecie betekent dat grond of baggerslib wordt gebruikt, bijvoorbeeld voor ophoging of aanleg, wat gevolgen heeft voor de bodem en het milieu. De melding is gedaan op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

De melding heeft het zaaknummer Z2026-00018919 en is niet openbaar ter inzage. Er is geen mogelijkheid om bezwaar of beroep in te dienen tegen deze melding.