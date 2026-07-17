Gemeente Bladel laat aanvraag voor woningverbouwing buiten behandeling

De gemeente Bladel heeft de aanvraag voor het verbouwen van een woning aan Park de Tipmast buiten behandeling gelaten. Het besluit dateert van 15 juli en heeft kenmerk ZBLA2026-000884.

Gevonden voor jou

De aanvraag betrof een omgevingsvergunning voor een woning aan Park de Tipmast in Bladel. Het college van burgemeester en wethouders besloot de aanvraag niet verder te behandelen.

Het besluit kan invloed hebben op de directe omgeving van de woning. Het is daarom op 15 juli gepubliceerd door de gemeente. Het besluit ligt zes weken ter inzage en belanghebbenden kunnen hierop reageren.