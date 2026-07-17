Vergunningsaanvraag voor erker en luifel in Beek en Donk

In Beek en Donk is een aanvraag gedaan voor een erker en luifel aan een woning.

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In de Koppelstraat 34 in Beek en Donk is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een erker en een luifel. De gemeente Laarbeek heeft deze aanvraag op 10 juli 2026 ontvangen.

Het verzoek valt onder de Omgevingswet en betreft een bouwactiviteit die invloed heeft op de ruimtelijke indeling van het perceel. De aanvraag is gekoppeld aan zaaknummer ZOL-2026-000626 en heeft DSO-verzoeknummer 2026071000228. Het college van burgemeester en wethouders zal de aanvraag beoordelen voordat er een besluit wordt genomen.