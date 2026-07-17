Bedrijfswoning in Aarle-Rixtel vraagt aangepaste vergunning

In Aarle-Rixtel is een vergunning aangevraagd voor het bouwen van een bedrijfswoning. Het plan wijkt af van een eerder verleende vergunning.

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De gemeente Laarbeek heeft op 13 juli een aanvraag ontvangen voor het bouwen van een bedrijfswoning aan de Pater Eustachiuslaan 7 in Aarle-Rixtel. De aanvraag betreft een aanpassing van een eerder goedgekeurd bouwplan.

Het verzoek is ingediend onder zaaknummer ZOL-2026-000635 en heeft DSO-verzoeknummer 2026071301876. De aanvraag valt onder de regels van de Omgevingswet en betreft een ruimtelijke bouwactiviteit. Na beoordeling volgt een besluit over de vergunning.