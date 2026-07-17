Aanvraag stal en loods in Aarle-Rixtel niet in behandeling genomen

Een aanvraag voor het bouwen van een stal en loods in Aarle-Rixtel is door de gemeente Laarbeek buiten behandeling gelaten.

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Het gaat om een aanvraag voor een omgevingsvergunning op het adres Oliemolen 1 in Aarle-Rixtel. De aanvraag werd ingediend op 30 december 2025 en had betrekking op een ruimtelijke bouwactiviteit. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de aanvraag niet verder te behandelen.

Bij deze aanvraag hoorde het zaaknummer ZOL-2025-001400 en een DSO-verzoeknummer 2025123000547. Dit nummer kan worden gebruikt voor verdere correspondentie, maar het proces is inmiddels stopgezet.