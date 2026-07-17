Woensdrecht bereidt eerste wijziging omgevingsplan voor

De gemeente Woensdrecht heeft aangekondigd een deel van haar omgevingsplan te gaan wijzigen. Het gaat om het overzetten van bestaande regels over onder andere milieu, cultuurhistorie en water naar een nieuw deel van het omgevingsplan. Inwoners en andere betrokkenen worden geïnformeerd en er komt een participatiebijeenkomst.

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De voorgenomen wijziging van het omgevingsplan in Woensdrecht is de eerste thematische aanpassing. De gemeente wil onder andere regels over cultuurhistorische en aardkundige waarden, milieuregels en bepalingen met betrekking tot water vanuit bestaande verordeningen en besluiten naar het nieuwe deel van het omgevingsplan overzetten. Deze regels worden beleidsluw verwerkt, wat betekent dat ze zonder nieuwe beleidsaanpassingen worden overgenomen.

Om de systematiek van het omgevingsplan duidelijk te maken, wordt extra aandacht besteed aan het informeren van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Het concept-ontwerp is al gedeeld met ketenpartners en zal binnenkort worden gepresenteerd tijdens een participatiebijeenkomst. In een later stadium wordt het ontwerp van de wijziging ter inzage gelegd, waarna zienswijzen kunnen worden ingediend.