Kampeerontheffing verleend voor motorcross in Stevensbeek

De gemeente Land van Cuijk heeft een ontheffing verleend voor kamperen buiten een kampeerterrein tijdens een motorcrosswedstrijd. Het evenement vindt plaats van donderdag 28 augustus tot en met zaterdag 30 augustus 2026 aan de Radioweg 8 in Stevensbeek.

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Het besluit is op 13 juli 2026 genomen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk. Het gaat om een tijdelijke ontheffing voor kamperen buiten een regulier kampeerterrein.

De locatie van de motorcrosswedstrijd is Radioweg 8 in Stevensbeek. Het zaaknummer van de ontheffing is Z2026-00004052. Het evenement biedt deelnemers de mogelijkheid om ter plekke te overnachten gedurende de drie dagen van de wedstrijd.