Vergunning verleend voor zuigwagen en compressor in Cuijk

De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van een zuigwagen en compressor op 11 augustus 2026 aan de Robijnlaan 33 in Cuijk.

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Het besluit werd op 14 juli 2026 genomen door het college van burgemeester en wethouders. De vergunning betreft een objectvergunning voor het tijdelijk plaatsen van de zuigwagen en compressor op de genoemde locatie.

De Robijnlaan in Cuijk zal op 11 augustus 2026 de plek zijn voor deze apparatuur. Het zaaknummer van dit besluit is Z2026-00004570. Belanghebbenden hebben de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het besluit, maar dat proces stopt de werking van de vergunning niet.