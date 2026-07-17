Afvalcontainer op stoep in Cuijk vanaf augustus toegestaan

Vanaf 5 augustus mag een afvalcontainer een maand lang op de stoep voor Kardinaalsmuts 31 in Cuijk staan. De gemeente Land van Cuijk heeft hiervoor een vergunning verleend.

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Het besluit is op 14 juli 2026 genomen door het college van burgemeester en wethouders. De afvalcontainer mag blijven staan tot en met 4 september 2026. Het gaat om een vergunning voor het gebruik van de openbare ruimte op de stoep.

De locatie van de afvalcontainer is de stoep voor Kardinaalsmuts 31 in Cuijk. Het zaaknummer van deze vergunning is Z2026-00004618.