Grond wordt toegepast in Nistelrode bij Weijen-West

In Nistelrode is een melding gedaan voor het toepassen van grond tussen de Weverstraat en Dijkstraat. Burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze hebben dit gemeld.

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De melding betreft het gebruik van grond op de locatie Weijen-West, gelegen tussen de Weverstraat en Dijkstraat in Nistelrode. Het gaat om een activiteit die invloed heeft op de bodem en het milieu. De gemeente Bernheze heeft de melding op 10 juli 2026 ontvangen.

Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt. Voor meer informatie over deze melding kunnen mensen contact opnemen met de Omgevingsdienst Brabant Noord. Het zaaknummer dat hierbij hoort is Z/510713.