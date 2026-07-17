Burgerinitiatief in Son en Breugel vernieuwd

De gemeenteraad van Son en Breugel heeft een nieuwe verordening aangenomen voor burgerinitiatieven. Deze biedt inwoners meer mogelijkheden om onderwerpen of voorstellen aan te dragen.

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Inwoners van Son en Breugel kunnen voortaan eenvoudiger een onderwerp of voorstel op de agenda van de gemeenteraad zetten. De vernieuwde verordening, vastgesteld op 9 juli 2026, maakt het mogelijk om zowel concrete voorstellen als bredere onderwerpen aan te dragen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het verbeteren van het woon- en leefklimaat.

Een verzoek moet door minstens 25 inwoners worden ondersteund en aan bepaalde voorwaarden voldoen. Ook jongeren vanaf zestien jaar mogen initiatieven indienen, mits zij aan de overige kiesrechtvereisten voldoen. Wanneer een burgerinitiatief geldig is, wordt het binnen twee weken besproken in de gemeenteraad. Initiatiefnemers kunnen tijdens deze vergadering aanwezig zijn en zich laten vertegenwoordigen.

Met de nieuwe regels vervalt de verordening uit 2008, die eerder in 2018 werd aangepast. De raad hoopt hiermee de betrokkenheid van inwoners bij de gemeentepolitiek te vergroten.