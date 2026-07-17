Evenement Klapstoelcabaret in Breda krijgt vergunning

De gemeente Breda heeft een vergunning verleend voor het Klapstoelcabaret op 30 juli 2026. Het evenement vindt plaats aan de Veilingkade van acht tot tien uur ’s avonds.

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Het Klapstoelcabaret krijgt groen licht van de gemeente Breda. De vergunning is afgegeven voor de locatie Veilingkade 12 in Breda. Het cabaretprogramma vindt plaats op zaterdagavond 30 juli 2026, tussen acht en tien uur.

Het evenement is een meldingsplichtige activiteit waarvoor nu een officiële vergunning is verleend. De locatie ligt in het postcodegebied 4815HC. Meer informatie over de vergunning is beschikbaar via de gemeentelijke website.