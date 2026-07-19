Deze straat wordt in de zomer een leefstraat: 'Voelt als één grote familie'

De zomervakantie is begonnen, en voor de bewoners van de Jan van der Leestraat in Tilburg betekent dat: auto's weg en partytenten, banken, matrassen, een bar en een zwembad de straat op. Het is tijd voor de leefstraat!

Een maand lang leven de buren met elkaar op straat en mogen er geen auto's komen. Dat doen ze dit jaar voor de achtste keer. "De straat wordt een soort camping/huiskamer", vertelt bewoonster Esther van Kempen (58). "Jong en oud maken het samen gezellig en we organiseren elke dag een of twee activiteiten." Zo zorgen de buren samen voor creatieve workshops, sportlessen, filmavonden, speurtochten, beautydagen, barbecues, bakmiddagen, spellen, bierproeverijen, thema-avonden, een musical en noem maar op. Klinkt gezellig, maar ook heel druk en intens. Maar dat is het volgens Esther en haar man Albert Dietvorst (65) juist niet. Esther: "Alles mag, maar niks hoeft. Het is heel vrijblijvend. Je mag ook in je eigen tuin gaan zitten, niemand vindt daar wat van. Veel mensen gaan tussendoor ook op vakantie. Als er een keer te weinig animo is voor een activiteit, dan strepen we die gewoon weg."

Esther van Kempen en Albert Dietvorst (foto: Omroep Brabant).

Familiegevoel

Het idee voor de leefstraat kwam acht jaar geleden van een oud-bewoner. Hij had het ergens in Utrecht gezien. De buren waren meteen enthousiast en begonnen een handtekeningenactie in de omliggende straten. "Bijna iedereen zette zijn handtekening, en daarmee was het bij de gemeente zo geregeld", volgens Esther. De leefstraat betekent veel voor de band die de buren met elkaar hebben. Albert: "Je leert elkaar goed kennen en kunt daardoor meer van elkaar hebben. Ook wordt de drempel om hulp te vragen gedurende het hele jaar lager. Iedereen is er hier voor elkaar."

Bewoonster Tegest Pecht-Guido (46) omschrijft de straat, waar veel jonge gezinnen wonen, als een vrijblijvende familie. En net zoals in elke familie, horen daar ook onenigheden bij. "Maar daar komen we altijd uit."

Tegest Pecht-Guido met links haar dochter Efia en rechts dochter Joni (foto: Omroep Brabant).

Eén groot huis

Ook voor Tegests dochters Efia (12) en Joni (11) voelt de straat als een familie. Zij zijn met de leefstraat opgegroeid en kunnen zich niet herinneren dat die er niet was. Joni: "Het is zo leuk, ik wil tijdens de leefstraat de hele tijd buiten zijn. Het voelt alsof je bent uitgekozen voor iets heel speciaals, niemand heeft dit." Voor Efia voelt het alsof ze tijdens de leefstraat in één groot huis woont. "Je loopt vanzelfsprekend bij elkaar binnen om bijvoorbeeld een spelletje te zoeken. Als het regent zou je normaal in je eentje binnen zitten, maar wij chillen dan met z'n allen in de tent. Ook al doen we even niks, het is leuk om de hele tijd samen te zijn." Efia en Joni zijn trots op de leefstraat en nemen ook wel eens vriendinnen mee. Efia: "Mijn vriendinnen van school vragen nu al of ze weer op het eindfeest mogen komen."

Samen opvoeden

Dat mag zeker, want iedereen is welkom in de leefstraat. Familie, vrienden en mensen uit omliggende straten schuiven dan ook regelmatig aan. Er heeft zelfs ooit drie dagen een zwerver in de leefstraat geslapen. "Die troffen we 's morgens ineens aan", vertelt Esther. "Een buurvrouw gaf hem koffie. Dat vond ik zo'n mooi en leerzaam gebaar. Je kunt iedereen met liefde ontvangen. Die man kwam 's nachts als wij al op bed lagen en ging 's ochtends weer weg, dus we hadden er ook echt geen last van." Ook Tegest merkt dat iedereen van elkaar leert in de leefstraat. "De kinderen worden die maand ook een beetje door andere ouders opgevoed. Je ziet echt van binnenuit hoe andere families dingen aanpakken. Dat vind ik een waanzinnige meerwaarde." Volgens Tegest is de Jan van der Leestraat door de bijzondere zomerinvulling de gelukkigste straat van Tilburg. Zijn er dan echt geen nadelen? Esther: "Jawel, je bent zoveel op straat bezig dat je huishouden blijft liggen."