Vier Hoog Zevenbergen sluit deuren voor nieuw Stationshart

Vier Hoog Zevenbergen sluit op 30 augustus definitief haar deuren. De gemeente Moerdijk heeft de panden aangekocht en werkt samen met de eigenaar aan de ontwikkeling van het nieuwe Stationshart in Zevenbergen.

Gevonden voor jou

Vier Hoog Zevenbergen heeft jarenlang een centrale rol gespeeld in het sociale leven van Zevenbergen. Het leisurecentrum bood ruimte voor kinderfeestjes, bedrijfsuitjes, bowlingavonden en diners. Nu maakt het plaats voor de herontwikkeling van het stationsgebied.

De gemeenteraad van Moerdijk stelde in juni vorig jaar de plannen vast voor het Stationshart. Dit gebied rond het station wordt de komende jaren volledig vernieuwd, met onder meer een veilige onderdoorgang, een plein bij het station en betere aansluitingen tussen fiets, trein en bus. Het doel is een openbaar en aantrekkelijk verblijfsgebied te creëren.

Aandacht voor medewerkers

De sluiting van Vier Hoog Zevenbergen heeft gevolgen voor het personeel. Samen met de gemeente begeleidt het leisurecentrum medewerkers naar een nieuwe baan. Dit kan zowel binnen als buiten de organisatie zijn. De gemeente zoekt actief naar mogelijkheden om hen te verbinden met werkgevers in de regio.

Ondertussen blijven de gemeente en Vier Hoog Zevenbergen in gesprek over een mogelijke nieuwe locatie binnen Moerdijk. Tot de sluitingsdatum, 30 augustus, kunnen gasten nog terecht bij Vier Hoog Zevenbergen. Het centrum organiseert tot die tijd een afscheidsactie.

Een nieuw hoofdstuk

De aankoop van de panden door de gemeente markeert een belangrijke stap in de ontwikkeling van het Stationshart. Vier Hoog Zevenbergen kijkt met trots terug op wat het heeft opgebouwd en ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. Voor de inwoners en bezoekers van Zevenbergen betekent dit een nieuw hoofdstuk in het stationsgebied.