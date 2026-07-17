Woedende reacties op plan provincie om vergunning boeren in te trekken

Woest. Zo zou je de reactie van de ZLTO op het plan van de provincie om de vergunning van vijf pluimveehouders in te trekken in één woord samen kunnen vatten. De verwijten van de boerenbelangenorganisatie vliegen Gedeputeerde Staten om de oren in een brief die de ZLTO vrijdagochtend publiceerde.

Rechtszaak Vrijdag meldde het Eindhovens Dagblad dat de provincie voornemens is om de vergunningen van vijf pluimveehouders dit najaar in te trekken. Dat komt door een rechtszaak die milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) won. De rechter vindt met de MOB dat de bedrijven teveel schade aan omliggende natuur veroorzaken.

“ZLTO vindt het absurd dat nu ambtelijk voor wordt gesteld om de vergunning maar helemaal in te trekken, zonder dat hier een aantoonbaar bestuurlijk besluit aan ten grondslag ligt", zegt bestuurder Angelique Huijben. "Ronduit asociaal vind ik dat men op het provinciehuis nog niet eens het fatsoen heeft om de ondernemers op hun bedrijf te informeren, maar ze sommeert om naar Den Bosch te komen.”

Het lukte de provincie, MOB en de boeren niet om samen tot een oplossing te komen en dus moet de provincie zich aan de uitspraak van de rechter te houden.

De ZLTO ziet dat anders. "Zo werkt het niet in onze democratie", zegt Huijben. "Ik roep het college van Gedeputeerde Staten nadrukkelijk op om dit voornemen niet tot uitvoer te brengen." Ze noemt het besluit verder onder meer een 'doodlopende weg', 'onbezonnen', 'absurd' en vindt dat de gesprekken met de boeren een 'wassen neus' blijken.

Debat

Inmiddels willen BBB, CDA, JA21, 50PLUS en ChristenUnie-SGP zo snel mogelijk een debat in Provinciale Staten. "Wij vinden deze gang van zaken buiten alle proporties en zijn hier dan ook gezamenlijk zwaar op tegen. De handelingswijze van Gedeputeerde Staten roept veel vragen op en ook het feit dat PS vooraf niet geïnformeerd is", schrijven de partijen.

De partijen vinden ook dat het college 'buigt voor juridische intimidatie', door zich aan de uitspraak van de rechter te houden.

Het zou voor het eerst zijn dat een provincie vergunningen van veehouders intrekt. In oktober wordt het besluit officieel genomen. Tot die tijd kunnen de boeren er alsnog voor kiezen om zich uit te laten kopen of om hun bedrijf om te gooien.