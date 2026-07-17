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Vergunning voor twee dakkapellen in Wouw verleend

Vandaag om 12:18

In Wouw is een vergunning verleend voor het aanpassen van een dak en het plaatsen van twee dakkapellen op Tiendevrij 37. Het besluit is op 9 juli 2026 verstuurd.

Gevonden voor jou

De vergunning betreft het wijzigen van het dak en het toevoegen van twee dakkapellen aan een woning op Tiendevrij 37 in Wouw. Het besluit is geregistreerd onder nummer 2026OPA049453.

Met deze bouwplannen zal het uiterlijk van de woning veranderen. Het besluit is vorige week verzonden door de gemeente Roosendaal.

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