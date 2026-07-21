Deze ambulance rijdt op zonlicht én levert zorg waar niemand anders komt
Een ambulance die volledig op zonne-energie rijdt. Studenten van de Technische Universiteit Eindhoven presenteren dinsdag hun nieuwste zonne-auto Stella Juva. “Dit is de eerste zonne-ambulance ter wereld”, zegt student Yarno Basten (23).
De wagen heeft zonnepanelen op het dak. Die wekken elektriciteit op om de motor aan te drijven, maar ook om de medische apparaten aan boord te voeden. Op een zonnige dag en op een verharde weg heeft de ambulance volgens de studenten een bereik van 715 kilometer.
In de ambulance zitten verschillende medische apparaten, zoals een AED en een mobiel röntgenapparaat. “Zo kun je tuberculose ontdekken, wat in veel landen in Afrika doodsoorzaak nummer één is.”
“De ambulance is niet bedoeld om mensen naar het ziekenhuis te brengen”, vertelt Yarno. “Deze ambulance brengt juist in afgelegen gebieden de zorg naar mensen toe.”
In die afgelegen en moeilijk begaanbare gebieden kun je niet zomaar even tanken of de auto opladen. “Maar dat mag niet een beperkende factor zijn om zorg te leveren. We zijn nu aan het kijken hoe we daar een oplossing voor kunnen bieden.”
Het Solar Team Eindhoven bestaat uit 23 studenten die een jaar lang hun studie op pauze zetten om aan dit project te werken. Ze willen iets ontwikkelen wat een maatschappelijk probleem kan oplossen.
Testritten in Kenia
In augustus gaat de Stella Juva naar Kenia. De ambulance maakt dan testritten en gaat naar locaties van hulporganisatie Amref Health Africa. “Dan gaan we demonstreren wat je ermee kan. We hebben natuurlijk in Nederland getest, maar we willen juist ook in die wat moeilijkere gebieden het voertuig gaan testen. Om te laten zien dat het daadwerkelijk een oplossing zou kunnen zijn.”
“Kijk, deze panelen kun je uitklappen”, zegt Yarno in de werkruimte van de studenten op het terrein van de TU/e. Het lijkt alsof de ambulance twee vleugels heeft gekregen. Met deze panelen kan er nog sneller opgeladen worden. “Vaak staat het voertuig wat langere tijd stil in zo’n gebied. Dat is dan om zorg te verlenen.”
"Wij zijn hier meer om de industrie te inspireren."
In het Solar Team zitten elke keer weer andere studenten. Dit is de zevende editie. Eerder verschenen er gezinsauto’s, een offroad auto en een camper op zonne-energie. Vooral van de vorige editie hebben de studenten die nu meedoen veel geleerd.
“Dat was de eerste off-road auto op zonne-energie. Daar is natuurlijk heel veel kennis vergaard. Hoe bouw je een zonnevoertuig dat sterk genoeg is om onverharde wegen aan te kunnen? Die kennis hebben we weer gebruikt om het weer een stapje beter te maken.”
Of de ambulance ook echt in productie genomen gaat worden is nog maar de vraag. “Wij zijn hier meer om de industrie te inspireren. Ik denk dat wij heel goed zijn in te laten zien wat kan.”
De studenten hebben honderd partners die op de een of andere manier meehelpen. “Het zijn veel bedrijven uit de Brainportregio. Denk aan grote internationale bedrijven als NXP en Siemens tot lokale bedrijven.”