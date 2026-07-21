Deze ambulance rijdt op zonlicht én levert zorg waar niemand anders komt

Een ambulance die volledig op zonne-energie rijdt. Studenten van de Technische Universiteit Eindhoven presenteren dinsdag hun nieuwste zonne-auto Stella Juva. “Dit is de eerste zonne-ambulance ter wereld”, zegt student Yarno Basten (23).

De wagen heeft zonnepanelen op het dak. Die wekken elektriciteit op om de motor aan te drijven, maar ook om de medische apparaten aan boord te voeden. Op een zonnige dag en op een verharde weg heeft de ambulance volgens de studenten een bereik van 715 kilometer. In de ambulance zitten verschillende medische apparaten, zoals een AED en een mobiel röntgenapparaat. “Zo kun je tuberculose ontdekken, wat in veel landen in Afrika doodsoorzaak nummer één is.” “De ambulance is niet bedoeld om mensen naar het ziekenhuis te brengen”, vertelt Yarno. “Deze ambulance brengt juist in afgelegen gebieden de zorg naar mensen toe.”

Yarno Basten van Solar Team Eindhoven van de Technische Universiteit Eindhoven (foto: Rogier van Son).

In die afgelegen en moeilijk begaanbare gebieden kun je niet zomaar even tanken of de auto opladen. “Maar dat mag niet een beperkende factor zijn om zorg te leveren. We zijn nu aan het kijken hoe we daar een oplossing voor kunnen bieden.”

Het Solar Team Eindhoven bestaat uit 23 studenten die een jaar lang hun studie op pauze zetten om aan dit project te werken. Ze willen iets ontwikkelen wat een maatschappelijk probleem kan oplossen. Testritten in Kenia

In augustus gaat de Stella Juva naar Kenia. De ambulance maakt dan testritten en gaat naar locaties van hulporganisatie Amref Health Africa. “Dan gaan we demonstreren wat je ermee kan. We hebben natuurlijk in Nederland getest, maar we willen juist ook in die wat moeilijkere gebieden het voertuig gaan testen. Om te laten zien dat het daadwerkelijk een oplossing zou kunnen zijn.” “Kijk, deze panelen kun je uitklappen”, zegt Yarno in de werkruimte van de studenten op het terrein van de TU/e. Het lijkt alsof de ambulance twee vleugels heeft gekregen. Met deze panelen kan er nog sneller opgeladen worden. “Vaak staat het voertuig wat langere tijd stil in zo’n gebied. Dat is dan om zorg te verlenen.”

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