Drie aanhoudingen na poging tot doodslag in Helmond

De politie heeft vrijdag twee mannen, van 28 en 58 jaar oud, en een 47-jarige vrouw aangehouden na een mishandeling in Helmond. De twee mannen worden verdacht van poging tot doodslag, meldt de politie.

De drie verdachten zouden een 23-jarige man en een 23-jarige vrouw hebben mishandeld in de nacht van 4 juli. Dit gebeurde bij een horecazaak in het centrum van de stad en daarna bij het huis van de vriendin van de 23-jarige man.

Tijdens een avondje uit kreeg de 23-jarige man ruzie met de verdachten. Nadat hij was mishandeld, besloot hij naar het huis van zijn vriendin te gaan. Daar werd hij door de twee mannen, en nog een andere man die zich bij hen had gevoegd, tegen zijn hoofd geschopt en geslagen.

De vriendin van het 23-jarige slachtoffer probeerde hem nog te helpen, maar zij werd meerdere keren op de grond gegooid door de verdachten.

De aangehouden vrouw was alleen betrokken bij de mishandeling in het centrum. De politie zoekt nog naar de derde man die meeging naar het huis. Ook hij is verdachte van poging doodslag.