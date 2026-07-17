Femke rent eerste Omroep Brabant-Strava door de radiostudio

"10, 9, 8..." De klok loopt af, een startschot klinkt door de studio en onder de klanken van Keep On Running begint onze eigen Femke van Bree aan misschien wel de meest bijzondere Strava-route van Brabant. Met elf minuten hardlopen rond de tafel van het radioprogramma Keigoeiemorgen! viert Omroep Brabant dat het vanaf vandaag ook op Strava zit.

Voor wie nog niet bekend is met de app: Strava is dé plek waar hardlopers, wandelaars en wielrenners hun sportactiviteiten delen. Via gps worden afstanden, routes en tijden bijgehouden. Sporters kunnen elkaar volgen, reageren op activiteiten en kudo's uitdelen, de Strava-variant van een like. En dan zijn er nog de beroemde Strava-segmenten. Dat zijn vaste stukjes route waarop sporters onderling hun tijden vergelijken. Ben jij op zo'n stukje weg de snelste van allemaal? Dan krijg je een kroontje achter je naam en ben je King of the Mountain of Queen of the Mountain. Een eretitel waar fanatieke Strava-gebruikers soms verrassend veel voor over hebben. Waarom Omroep Brabant op Strava zit

Strava is meer dan alleen een sportapp, en dat is precies de reden dat Omroep Brabant zich aansluit. "We zagen dat het steeds meer een socialmediaplatform werd. Daar wilden we eigenlijk op inhaken", vertelde Omroep Brabant-redacteur Femke vrijdagmorgen in de uitzending. Omroep Brabant wil sportieve Brabanders volgen, aanwezig zijn bij grote evenementen en verhalen delen van mensen die in beweging zijn. Denk aan de Marathon Eindhoven, Alpe d'HuZes of andere sportieve uitdagingen in de provincie.