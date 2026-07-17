Omroep Brabant op Strava: Femke rent eerste route dwars door de radiostudio
"10, 9, 8..." De klok loopt af, een startschot klinkt door de studio en onder de klanken van Keep On Running begint onze eigen Femke van Bree aan misschien wel de meest bijzondere Strava-route van Brabant. Met elf minuten hardlopen rond de tafel van het radioprogramma Keigoeiemorgen! viert Omroep Brabant dat het vanaf vandaag ook op Strava zit.
Voor wie nog niet bekend is met de app: Strava is dé plek waar hardlopers, wandelaars en wielrenners hun sportactiviteiten delen. Via gps worden afstanden, routes en tijden bijgehouden. Sporters kunnen elkaar volgen, reageren op activiteiten en kudo's uitdelen, de Strava-variant van een like.
En dan zijn er nog de beroemde Strava-segmenten. Dat zijn vaste stukjes route waarop sporters onderling hun tijden vergelijken. Ben jij op zo'n stukje weg de snelste van allemaal? Dan krijg je een kroontje achter je naam en ben je King of the Mountain of Queen of the Mountain. Een eretitel waar fanatieke Strava-gebruikers soms verrassend veel voor over hebben.
Waarom Omroep Brabant op Strava zit
Strava is meer dan alleen een sportapp, en dat is precies de reden dat Omroep Brabant zich aansluit. "We zagen dat het steeds meer een socialmediaplatform werd. Daar wilden we eigenlijk op inhaken", vertelde Omroep Brabant-redacteur Femke vrijdagmorgen in de uitzending.
Omroep Brabant wil sportieve Brabanders volgen, aanwezig zijn bij grote evenementen en verhalen delen van mensen die in beweging zijn. Denk aan de Marathon Eindhoven, Alpe d'HuZes of andere sportieve uitdagingen in de provincie.
Het kleinste parcours van Brabant?
Om de start op Strava te vieren, bedacht Femke een activiteit die niet snel geëvenaard zal worden. Geen route door de bossen of langs de Dommel, maar rondjes door de radiostudio. "Ik ga hier elf minuten door de studio rennen", kondigde Femke vooraf aan.
Vlak voor de start werd het parcours nog snel vrijgemaakt. Een tas ging aan de kant, een stoel werd verplaatst en een doos met kabels verdween uit de looplijn. Daarna kon de eerste officiële Omroep Brabant-activiteit op Strava beginnen.
Terwijl de presentatoren gewoon radio probeerden te maken, verscheen ze iedere paar seconden opnieuw langs de microfoons en hoorde je haar stappen door de studio.
De satelliet had er moeite mee
Wie dacht dat elf minuten hardlopen goed zou zijn voor ruim een kilometer, komt bedrogen uit. De gps had moeite met het kleine rondje door de studio en registreerde uiteindelijk slechts zo'n 190 meter. "De satelliet dacht gewoon: dat kind staat stil", grapte radio-dj Maarten Kortlever na afloop.
Stilstaan deed ze allesbehalve. Na elf minuten slalommen langs de studioapparatuur meldde Femke zich weer bij de microfoon, met de inspanning duidelijk zichtbaar. "Het gaat. Ik ben wel een beetje buiten adem en een beetje bezweet, maar het is hier ook best warm", lachte ze.
De route leverde misschien geen nieuw afstandsrecord op, maar wel een activiteit die niemand anders op Strava heeft.
Volg Omroep Brabant op Strava
De eerste Omroep Brabant-route staat er inmiddels op. Niet als de langste of snelste activiteit ooit, maar wel als een van de meest bijzondere.
Dus zit jij al op Strava? Zoek dan op Omroep Brabant, volg ons en deel je kilometers. Kudo's geven we graag terug.