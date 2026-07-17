Reusel-De Mierden in NOS-onderzoek naar persoonsgegevens

De gemeente Reusel-De Mierden heeft een document offline gehaald na een NOS-onderzoek naar het onvoldoende anonimiseren van persoonsgegevens. Het betrof een bijlage uit 2021 bij een raadsvergadering. De gemeente heeft maatregelen genomen om herhaling te voorkomen.

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Reusel-De Mierden is genoemd in een onderzoek van de NOS naar gemeenten die persoonsgegevens niet goed anonimiseren bij het delen van documenten. Het ging om een publicatie uit 2021, waarin persoonlijke gegevens waren opgenomen. Het document maakte deel uit van de agenda van een commissie- en raadsvergadering en stond online in het raadsinformatiesysteem.

Het betreffende document is inmiddels offline gehaald, en de gemeente heeft melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast is de persoon wiens gegevens zichtbaar waren geïnformeerd. Om herhaling te voorkomen, controleert de gemeente nu alle andere publicaties op mogelijke fouten. Ook wordt het proces rondom het anonimiseren van documenten opnieuw beschreven, inclusief een duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden.

Maatregelen en verbeteringen

De gemeente benadrukt het belang van openbaarheid en toegankelijkheid van informatie, maar stelt dat dit altijd zorgvuldig moet samengaan met de bescherming van persoonsgegevens. Om dit te waarborgen, wordt er continu gewerkt aan het verbeteren van de gegevensbescherming.

Sinds 2024 organiseert Reusel-De Mierden jaarlijks een dag om privacy binnen gemeentelijke processen onder de aandacht te brengen. Daarnaast zijn er verplichte digitale trainingen die elk kwartaal plaatsvinden. Sinds 2025 wordt gebruik gemaakt van software die het anonimiseren van digitale documenten vereenvoudigt.

Toekomstige stappen

De gemeente geeft aan de bevindingen van het NOS-onderzoek serieus te nemen. De genomen maatregelen en blijvende aandacht voor privacy moeten ervoor zorgen dat de kans op soortgelijke incidenten in de toekomst minimaal is.