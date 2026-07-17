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Auto total loss na botsing tegen bus in Breda

Vandaag om 13:49 • Aangepast vandaag om 13:59
Foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink.
Foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink.

Een auto is vrijdagmiddag op een bus gebotst in de Emerparklaan in Breda. Het ging mis bij de Peerdsbroek. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De bestuurder van de auto is nagekeken door ambulancepersoneel, maar bleek ongedeerd. De schade aan de auto is groot. De schade aan de bus viel mee.

Of er op het moment van de aanrijding passagiers in de bus zaten, is niet bekend. De buschauffeur kon na de aanrijding verder rijden. Voor de auto moest een berger ingeschakeld worden.

  • Foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink.
    Foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink.
  • Foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink.

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