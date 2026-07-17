Vismarkt Heusden krijgt aanpassingen

De Vismarkt in Heusden wordt aangepast om de verkeersveiligheid en toegankelijkheid te verbeteren. Vanaf 24 juli is het plein in het weekend afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Ook worden parkeerplaatsen en fietsrekken verplaatst.

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De gemeente Heusden heeft besloten om de Vismarkt in het weekend af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Dit gebeurt naar aanleiding van problemen met verkeerd rijden, fout parkeren en voertuigen die op de doorgaande weg staan. De afsluiting begint op zaterdag 24 juli en duurt tot en met september. Tijdens deze periode kunnen de parkeerplaatsen op het plein worden gebruikt voor het stallen van fietsen.

Doordeweeks blijft eenrichtingsverkeer via de Nieuwstraat, Vismarkt en Drietrompetterstraat gelden. Er zijn twee parkeerplaatsen beschikbaar voor kort parkeren met een blauwe schijf en een invalidenparkeerplaats. Ook zijn er meer plekken aangewezen om fietsen te stallen. Deze maatregelen moeten zorgen voor een betere doorstroming en gebruik van het plein.

Aanpassingen aan parkeerplaatsen

De invalide-parkeerplaats op de Vismarkt wordt iets groter en verplaatst naar het middelste parkeervak. Daarnaast komt er een doorgang bij Smits Schoenen en Vismarkt 6, zodat bezoekers en inwoners makkelijker toegang hebben tot deze panden. Voor deze aanpassingen moeten drie parkeerplaatsen iets opschuiven.

Ook de fietsnietjes, waar je je fiets aan kunt vastmaken, worden verplaatst. De drie rekken bij De Pannekoekenbakker gaan naar de zuidkant van het plein, bij de andere fietsnietjes. Deze werkzaamheden starten al komende week vanwege de bouwvak.

Extra zomermarkten

Naast de reguliere weekmarkt organiseert de gemeente vier ‘Trots-zomermarkten’ op de Vismarkt. Hier staan ondernemers met duurzame producten en een eerlijk verhaal. De markten zijn op donderdag 30 juli en 13 en 20 augustus. Tijdens deze evenementen is het plein afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, zodat bezoekers rustig kunnen rondlopen.