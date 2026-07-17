Parachutisten landen bij pontonbrug Cuijk, drones verboden

Parachutisten landen donderdag bij de pontonbrug in Cuijk. Drones zijn verboden.

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Op donderdag 23 juli landen parachutisten bij de pontonbrug in Cuijk, voorafgaand aan de doorkomst van de Nijmeegse Vierdaagse. Dit jaarlijkse evenement trekt altijd veel publiek.

Hoewel de parachutistenlanding een spectaculair gezicht is, zijn drones tijdens dit evenement streng verboden. Het gebruik van drones kan gevaarlijk zijn voor de parachutisten en andere bezoekers.

Politie houdt toezicht

De politie is aanwezig om toezicht te houden en zal optreden bij overtredingen van de drone-regels. Drones kunnen in beslag worden genomen wanneer ze toch worden gebruikt.

Bezoekers worden opgeroepen om hun drone thuis te laten en te genieten van het evenement op een veilige manier.