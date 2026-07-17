Kiton Ekoli versterkt Helmond Sport

Helmond Sport heeft de negentienjarige Kiton Ekoli vastgelegd. De vleugelaanvaller sluit na een succesvolle proefperiode per direct aan bij de selectie. De Belgisch-Congolese speler brengt snelheid, diepgang en creativiteit mee naar de Brabantse club. Hij komt over van het O23-team van het Portugese SC Braga.

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Helmond Sport heeft een nieuwe aanvaller in huis gehaald: Kiton Ekoli. De jonge vleugelspeler staat bekend om zijn snelheid en explosiviteit en voegt dreiging toe aan de voorhoede. Hij zoekt graag de één-tegen-één situatie op en past daarmee goed bij de speelstijl van de club.

Ekoli begon zijn voetbalopleiding bij KAA Gent en KV Mechelen in België. Later maakte hij de overstap naar SC Braga, een van de grootste clubs in Portugal. Daar speelde hij in het O23-team en ontwikkelde hij zich verder in een internationale en professionele omgeving. Ook heeft hij ervaring opgedaan als jeugdinternational voor de Democratische Republiek Congo.

Veelzijdige aanvaller

Met zijn kwaliteiten kan Ekoli op meerdere posities in de aanval uit de voeten. Hij voelt zich het meest thuis als buitenspeler, waar hij zijn snelheid en dribbelvaardigheden goed kan benutten. Zijn speelstijl, gericht op ruimte zoeken achter de verdediging en directe acties, sluit perfect aan bij de ambities van Helmond Sport.

De keuze voor Helmond Sport is voor Ekoli een nieuwe stap in zijn carrière. Hij ziet de club als een ideale omgeving om verder te groeien en kijkt uit naar het spelen in het stadion en de interactie met de supporters. De club verwacht dat hij een belangrijke aanvallende impuls zal geven aan het team.

Internationale ervaring

Ondanks zijn jonge leeftijd brengt Ekoli al de nodige ervaring mee. Zijn tijd bij SC Braga en als jeugdinternational heeft hem voorbereid op het professionele voetbal. Nu kiest hij voor een nieuw hoofdstuk in Nederland, waar Helmond Sport hem de kans biedt om zich verder te ontwikkelen.

Met de komst van Ekoli hoopt Helmond Sport het aanvallende spel verder te versterken en meer dynamiek aan de voorhoede toe te voegen.