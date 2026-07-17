Een iets te zware caravan bij de zomercheck: 'Net als zijn baasje'

Wie deze zomer met de auto Brabant verlaat voor het zonnige Zuid-Frankrijk of de bergen in Oostenrijk, wil natuurlijk niet langs de snelweg stranden. Daarom konden vakantiegangers vrijdagochtend bij grensovergang Hazeldonk terecht voor de jaarlijkse zomercheck van de ANWB. Van remolie en banden tot accu's en het gewicht van de caravan: alles werd nog één keer gecontroleerd voordat de reis écht kan beginnen. "Dat wordt een nieuwe accu!"

Krijna Bos bracht ook een bezoek aan de vakantiecheck. Haar vakantie naar Oostenrijk staat pas voor volgende week gepland, maar ze wilde geen risico nemen. "We controleren thuis wel regelmatig de olie, maar nu dachten we: laten we toch alles nog even nakijken." Het blijkt een goede keuze om langs te komen, want na een meting blijkt de accu aan vervanging toe. "Daar wil je niet mee stil komen te staan in de bergen", adviseert René van de ANWB. Kapotte en zwakke accu's

Volgens ANWB-medewerker René Nouws zijn dit jaar vooral de accu's een aandachtspunt tijdens de zomercheck. "Er zijn best wat accu's die minder goed zijn. Ze zijn niet altijd kapot, maar hebben nog maar weinig capaciteit over. Dan adviseren we om ze te vervangen." Niet iedereen kiest er meteen voor om dat advies op te volgen. Toch raadt de ANWB aan om problemen echt voor vertrek op te lossen. "Je kunt natuurlijk doorrijden, maar nu een bezoekje aan de garage brengen is beter dan straks twee dagen kwijt zijn in het buitenland."

Bij de zomercheck worden ook alle banden gecontroleerd (foto: Floortje Steigenga).

Naast accu's kwamen ook andere punten voorbij. Te weinig remvloeistof, problemen met de verlichting van caravans en andere vloeistoffen die moesten worden bijgevuld, werden regelmatig gezien. Een enkele caravan bleek te zwaar beladen. Bezoeker Rinze Valkenburg kwam onderweg naar zijn vakantiebestemming de zomercheck tegen. "We hebben thuis een check gedaan, maar hoe mooi is het dat dit ook nog kan?" Na een weegtest blijkt zijn caravan te zwaar. "Hij is iets te zwaar, net als zijn baasje!", zegt hij lachend. De caravan is honderd kilo te zwaar. "Gelukkig kunnen we dat hier op de parkeerplaats nog even overhevelen naar de auto."

De caravan van Rinze blijkt honderd kilo te zwaar. (foto: Floortje Steigenga)

Bandenspanning, oliepeil en verlichting lijken eenvoudige punten om zelf te controleren. Toch blijkt dat niet voor iedereen vanzelfsprekend. "Je kunt niet verwachten dat iedereen weet waar de oliepeilstok zit of welke olie in de auto moet", vertelt René. Voor onderweg heeft hij nog een paar praktische tips. "Neem altijd de reservesleutel mee. Dat klinkt simpel, maar het kan veel problemen voorkomen." Ook een reservewiel kan volgens hem een hoop gedoe besparen.

René checkt de accu van een auto. (foto: Floortje Steigenga)