Franslyn Nsingi keert terug bij TOP Oss

TOP Oss heeft aanvaller Franslyn Nsingi vastgelegd voor komend seizoen. De 25-jarige spits speelde eerder al bij de club en komt nu over van Eemdijk. Hij tekent een contract voor één jaar, met een optie voor verlenging. Nsingi voegt fysieke kracht en scorend vermogen toe aan de ploeg.

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Franslyn Nsingi is geen onbekende in Oss. In het seizoen 2021/2022 droeg hij al een half jaar het shirt van TOP Oss, nadat hij overkwam van SC Cambuur Onder 21. Sindsdien speelde hij voor clubs als Hercules, Sparta Nijkerk en tweemaal Eemdijk. Afgelopen seizoen maakte hij indruk met twintig doelpunten in 27 wedstrijden in de Derde Divisie.

Met een lengte van 1,89 meter brengt de spits extra fysieke kracht in de aanvalslinie van de Ossenaren. De club heeft hem een contract aangeboden voor één jaar, met een eenzijdige optie om dit met nog een jaar te verlengen. Zijn terugkeer in Oss wordt door de technische staf gezien als een belangrijke versterking.

Nieuwe kans in betaald voetbal

Technisch directeur Linton Posthumus benadrukt dat Nsingi goed past in het profiel dat TOP Oss zocht. Zijn prestaties in de Derde Divisie tonen aan dat hij makkelijk tot scoren komt. Bovendien wordt zijn gedrevenheid om succesvol te zijn in het betaald voetbal gewaardeerd.

Nsingi zelf kijkt uit naar zijn nieuwe uitdaging bij TOP Oss. Hij heeft tijdens zijn proefperiode alles gegeven om zich te bewijzen. Zijn ambitie en focus op doelpunten moeten de ploeg helpen in het komende seizoen.

TOP Oss verwelkomt Franslyn Nsingi terug en kijkt uit naar wat hij kan betekenen in het rood-witte shirt. Het nieuwe seizoen belooft spannend te worden met deze ervaren spits in de gelederen.