Nieuwe aanhouding voor grootschalige drugshandel door 'Bennekel Boys'

De politie heeft vorige maand een nieuwe verdachte opgepakt voor grootschalige drugshandel. Dat is vrijdag bekendgemaakt. De man zou deel uitmaken van de drugsbende Bennekel Boys, waarvan vorig jaar maart al een aantal leden werd opgepakt in de Eindhovense wijk Bennekel.

De man die vorige maand werd aangehouden, blijft zeker negentig dagen langer vast, zo besliste de raadkamer van de rechtbank. De man werd al eerder opgepakt op verdenking van drugsbezit. De politie laat weten dat het onderzoek naar de Bennekel Boys ook na deze aanhouding doorgaat. De Bennekel Boys houdt zich vanuit Eindhoven bezig met grootschalige drugshandel, zelfs internationaal. In maart 2025 werden meerdere mensen opgepakt bij politieacties in Eindhoven en Veldhoven. De politie doorzocht toen zeven huizen en nam onder meer vijf auto’s, drugs, dure spullen, waaronder Rolex-horloges, en 27.000 euro aan cash in beslag. Een dik jaar eerder kwam de groep criminelen bij rechercheurs in beeld. De politie kwam erachter dat de groep zich bezighield met een hele waslijst aan criminele activiteiten: van de handel in cocaïne, tot het witwassen van crimineel geld en dealen in de wijk. Een van de verdachten werd verdacht van de handel in vuurwapens.

Criminelen komen uit Gestel

Het merendeel van de verdachten bleek wortels te hebben in het Eindhovense stadsdeel Gestel: sommigen woonden er al hun hele leven. Vijf verdachten zijn inmiddels veroordeeld, één is vrijgesproken en drie anderen moeten nog voorkomen. Twee verdachten zijn naar het buitenland gevlucht. Zo gaat de groep te werk

De politie laat deze vrijdag weten steeds meer inzicht te krijgen in de samenstelling en de werkwijze van groepen als de Bennekel Boys. Veel van deze criminelen staan als zorgbedrijf ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Ze doen zich voor als eenmanszaken en adviesbureau. “Dit fenomeen zien we landelijke terugkomen als manier om geld te verdienen en elkaar in te huren door zorgbureaus. Op deze manier wordt snel geld verdiend, maar het is ook een manier om jongeren het criminele circuit in te trekken. Ook het gebruik van kleine huurauto’s van kleine, minder bekende huurbedrijven valt op. Hiermee kunnen criminelen zich anoniem verplaatsen”, laat de politie weten. Het team Landelijke Opsporing & Interventies van de politie deelde in maart vorig jaar deze beelden van de politieacties in Veldhoven en Eindhoven: