Tijdelijk cameratoezicht ingesteld in straat Etten-Leur

De burgemeester van Etten-Leur heeft besloten om tijdelijk cameratoezicht in te stellen rond Orgelhof 18. Dit gebeurt vanwege incidenten die de openbare orde en veiligheid hebben verstoord.

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Uit een rapport van de politie blijkt dat er een lopend onderzoek is naar incidenten rond Orgelhof 18. De burgemeester heeft daarom besloten dat het gebied vanaf 15 juli tot en met 29 juli 2026 onder cameratoezicht wordt geplaatst.

Het toezicht is bedoeld om verdere verstoringen van de openbare orde te voorkomen. Het belang van veiligheid in de straat weegt in dit geval zwaarder dan de mogelijke inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van omwonenden. Het besluit is op vrijdag 17 juli 2026 officieel in werking getreden.