Provincie: 'Intrekken vergunningen boeren is ingrijpend, maar nodig'

Het intrekken van de stikstofvergunningen van vijf pluimveeboeren rond kwetsbare natuurgebieden is een ingrijpende, maar noodzakelijke maatregel, stelt de provincie. Het college ziet door rechterlijke uitspraken geen andere opties meer en is van plan de intrekkingsprocedure uiterlijk in oktober op te starten.

De rechter droeg de provincie vorig jaar april op een plan te maken om de uitstoot van de veeboeren binnen een jaar fors terug te dringen, zodat de natuur niet verder achteruitgaat. Stichting Mobilisation for the Environment (MOB) begon daar een rechtszaak over, omdat de provincie een eerder handhavingsverzoek niet wilde uitvoeren.

Gesprekken tussen de provincie, de boeren en MOB leverden geen uitvoerbare alternatieven op, stelt Brabant. Ook is de uitstoot op de veehouderijen in de tussentijd onvoldoende verminderd. Het kabinet heeft landelijke stikstofmaatregelen aangekondigd, maar die zijn nog onvoldoende uitgewerkt om uitkomst te bieden, zegt het provinciebestuur.

"Wij realiseren ons dat dit een ingrijpend besluit is voor de betrokken ondernemers", zegt gedeputeerde Saskia Boelema (D66). "Tegelijkertijd hebben wij als overheid de verantwoordelijkheid om rechterlijke uitspraken uit te voeren en te handelen binnen de wettelijke kaders die voor ons gelden. We blijven met de ondernemers in gesprek over de gevolgen van deze voorgenomen besluiten en staan open voor alternatieve plannen voor de locaties."

De provincie werkt aan een zogeheten projectbesluit om de vergunningen in te trekken. Daar kunnen zienswijzen op worden ingediend.

Donderdagavond en vrijdag kregen de vijf ondernemers in gesprekken in het provinciehuis te horen dat ze hun vergunning kwijt gaan raken. Na berichtgeving volgden boze reacties van de ZLTO en oppositiepartijen in Provinciale Staten. Die eerste wil zo snel mogelijk in gesprek met het college, de laatste wil een debat.